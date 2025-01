K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,52 EUR.

Das Papier von K+S konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,52 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 12,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 460.290 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,15 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 20,32 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,209 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,32 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 18.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 866,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,225 EUR je K+S-Aktie.

