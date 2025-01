K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 12,53 EUR.

Das Papier von K+S konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 12,53 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 12,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.068 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 15,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 17,29 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 20,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,209 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,32 EUR.

K+S veröffentlichte am 18.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 866,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent verringert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 13.03.2025 gerechnet. K+S dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,226 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

