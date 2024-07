K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Einbußen

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,67 EUR ab.

Die K+S-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 11,67 EUR abwärts. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,60 EUR ab. Mit einem Wert von 11,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 69.933 K+S-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.07.2024 (11,27 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,236 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,81 EUR an.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 988,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,11 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte K+S am 14.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,317 EUR fest.

