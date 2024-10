K+S Aktie News: K+S am Freitagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die K+S-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 11,09 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 11,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.932 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,46 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 32,60 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,114 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,94 EUR an.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 873,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,220 EUR je Aktie belaufen.

