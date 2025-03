K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag mit Aufschlag

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 12,76 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 12,76 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 12,79 EUR zu. Mit einem Wert von 12,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.496 K+S-Aktien.

Am 06.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,78 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 21,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,101 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 11,67 EUR.

K+S veröffentlichte am 13.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 925,10 Mio. EUR – eine Minderung von 5,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 974,00 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,119 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

