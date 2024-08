K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 10,67 EUR bewegte sich die K+S-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die K+S-Aktie bewegte sich um 11:42 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,67 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 10,72 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,64 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.779 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 07.09.2023 markierte das Papier bei 18,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 40,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 20.08.2024. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 2,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,114 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.08.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 873,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,486 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

