K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag in Grün

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 11:47 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 11,26 EUR nach oben. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,27 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.917 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,52 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,55 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 12,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,114 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,32 EUR an.

Am 14.08.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. K+S hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent auf 873,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,268 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

