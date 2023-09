K+S Aktie News: K+S am Mittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 16,90 EUR nach oben.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 16,90 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,01 EUR zu. Bei 16,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.693 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2022 bei 23,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2023 (14,35 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 19,71 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 825,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.509,90 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von K+S.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

