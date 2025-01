K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Dienstagvormittag zu

Kurs der K+S

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 12,68 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 12,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 12,73 EUR. Bei 12,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 28.770 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 15,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 27,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,204 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,32 EUR.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,66 Prozent auf 866,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 880,80 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte K+S am 13.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,222 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

