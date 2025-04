K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 14,25 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 14,25 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 14,33 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 301.038 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,095 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,72 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.03.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 925,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,188 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

