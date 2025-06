K+S Aktie News: K+S zieht am Mittag an

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 16,33 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 16,33 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,37 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.646 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 0,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 63,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,130 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 13,49 EUR.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 964,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,401 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen

K+S-Aktie dennoch etwas leichter: Warburg Research hebt Ziel für K+S auf 15,20 Euro - 'Hold'