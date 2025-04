K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 14,21 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 14,21 EUR. Bei 14,22 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.226 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,46 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 11.09.2024. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 42,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,095 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,72 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.03.2025. Das EPS lag bei -0,30 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 925,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,188 EUR je K+S-Aktie.

