K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 10,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 10,70 EUR zu. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,72 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.540 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 68,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2024 (10,43 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 2,48 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,114 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,67 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 14.08.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 873,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,486 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

