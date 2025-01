K+S Aktie News: K+S am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 12,95 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 12,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 12,86 EUR. Bei 13,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 270.274 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 15,15 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 17,03 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 22,97 Prozent wieder erreichen.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,204 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,32 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 18.11.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,66 Prozent zurück. Hier wurden 866,20 Mio. EUR gegenüber 880,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,222 EUR je Aktie aus.

