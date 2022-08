K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von K+S

Um 09:22 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 23,60 EUR ab. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,59 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,70 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 36.385 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2022 auf bis zu 36,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2021 bei 11,54 EUR. Mit einem Kursverlust von 104,59 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,69 EUR.

Am 11.08.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.509,90 EUR – ein Plus von 83,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 822,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte K+S am 10.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,18 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Hot Stocks heute: K+S hält an den Prognosen fest - kurzfristig Euphorie nach Plug Power-Amazon-Deal

JPMorgan-Analyse: BASF, Covestro & Co. durch Gasumlage belastet

K+S-Aktie mit deutlichen Aufschlägen: Trotz Gas-Belastung bestätigt K+S Jahresziele

Bildquellen: K+S