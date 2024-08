K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,62 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 10,62 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 10,62 EUR. Bei 10,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 1.340 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.09.2023 bei 18,07 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,15 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Abschläge von 1,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,114 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.08.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 873,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,486 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

