K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag billiger

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 21,35 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 21,26 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,49 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.087 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Gewinne von 41,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 14,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,23 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,33 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 10.11.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.470,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die K+S-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Am 14.03.2024 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,55 EUR je K+S-Aktie.

