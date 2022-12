K+S Aktie News: K+S zieht am Donnerstagnachmittag an

Um 04:22 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 18,65 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,71 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,55 EUR. Bisher wurden heute 259.678 K+S-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. 48,85 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,01 EUR fiel das Papier am 03.01.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 24,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,33 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 121,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.470,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. K+S dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2022 7,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

