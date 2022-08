K+S Aktie News: K+S gibt am Dienstagmittag ab

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 23,81 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 23,65 EUR. Bei 24,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 466.081 Stück gehandelt.

Am 19.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 34,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,54 EUR ab. Abschläge von 106,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,69 EUR.

Am 11.08.2022 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.509,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 83,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 822,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 16.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 8,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Hot Stocks heute: K+S hält an den Prognosen fest - kurzfristig Euphorie nach Plug Power-Amazon-Deal

JPMorgan-Analyse: BASF, Covestro & Co. durch Gasumlage belastet

K+S-Aktie mit deutlichen Aufschlägen: Trotz Gas-Belastung bestätigt K+S Jahresziele

