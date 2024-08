K+S Aktie News: K+S legt am Nachmittag zu

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 10,73 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Bei 10,82 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 138.726 K+S-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,07 EUR) erklomm das Papier am 07.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 2,75 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,114 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,67 EUR.

Am 14.08.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 873,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,486 EUR je K+S-Aktie.

