K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 11,76 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 11,76 EUR. Bei 11,71 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,89 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 365.268 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.09.2023 markierte das Papier bei 17,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,00 Prozent. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 17,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,114 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,32 EUR.

Am 14.08.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 873,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 825,80 Mio. EUR umgesetzt.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,268 EUR im Jahr 2024 aus.

