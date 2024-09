K+S Aktie News: K+S am Vormittag gesucht

K+S im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 11,95 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 11,95 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,95 EUR aus. Bei 11,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 8.086 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,52 EUR erreichte der Titel am 30.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 19,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,114 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,32 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 14.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,268 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

