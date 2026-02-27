DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.732 -1,8%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Kanadas Premier: Unterstützen US-Vorgehen gegen Irans Atomwaffenpläne

28.02.26 14:22 Uhr

OTTAWA (dpa-AFX) - Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich nach den Angriffen auf den Iran an die Seite der USA und Israels gestellt. "Kanada unterstützt die Vereinigten Staaten bei ihrem Handeln, um zu verhindern, dass Iran eine Atomwaffe erlangt, und um zu verhindern, dass das Regime weiterhin den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit bedroht", teilte Carney mit. Der Iran sei die "Hauptquelle von Instabilität und Terror im gesamten Nahen Osten".

Carney erklärte weiter, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen und die Sicherheit seiner Bevölkerung zu gewährleisten. Sein Land stehe an der Seite des iranischen Volkes "in seinem langen und mutigen Kampf gegen das repressive Regime"./apo/DP/mis