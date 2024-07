Kapital

Das IT-Unternehmen CANCOM hat ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals angekündigt.

Der Rückkauf soll zu einem Angebotspreis von 33,00 Euro je Aktie erfolgen, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Die Frist für die Annahme beginne voraussichtlich am 4. Juli und ende voraussichtlich am 24. Juli 2024. Zudem beschloss CANCOM, selbst gehaltene Aktien einzuziehen und das Kapital herabzusetzen. Dabei geht es um rund 1,7 Millionen Aktien aus einem früheren Rückkaufprogramm, was 4,55 Prozent des Grundkapitals entspricht.

Mit dem neuen Rückkaufprogramm über bis zu 3,5 Millionen Aktien will das im SDAX notierte Unternehmen "eine effiziente Kapitalstruktur" erreichen. Die Gesellschaft verfüge auch weiterhin über ausreichende finanzielle Mittel für weiteres Wachstum, sowohl organisch als auch durch Zukäufe, so CANCOM.

BNP Paribas-Abstufung setzt Konkurrenten Bechtle unter Druck

Eine Abstufung durch Exane BNP Paribas hat die Aktien von Bechtle am Montag mit 41,40 Euro auf ein Jahrestief zurückgeworfen. Zuletzt betrug das Minus via XETRA noch 5,4 Prozent. Analyst Martin Jungfleisch rechnet mit Wachstum "in Zeitlupe" und votiert daher nun beim Kursziel von 38 Euro mit "Underperform". Er geht von Konjunkturschwäche in den wichtigsten Märkten und einer nur schleppenden Umstellung auf Windows 11 aus.

Derweil erreichten die Papiere vom Rivalen CANCOM nach Ankündigung von Aktienrückkäufen mit 33,40 Euro hauchdünn ein weiteres Jahreshoch. Zuletzt gewannen sie noch 0,64 Prozent auf 32,48 Euro. Sie liegen 2024 rund 13 Prozent im Plus, während Bechtle gut 8 Prozent verloren haben.

