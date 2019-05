Elon Musk: Tesla wird eine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden US-Dollar erreichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 228,05 EUR

Die Marktkapitalisierung betrachtet, ist die Aktie des E-Autobauers Tesla eher ein kleines Sternchen. Mit aktuell rund 42,5 Milliarden US-Dollar kann kaum von einem Schwergewicht die Rede sein. Doch genau dieser Umstand soll sich, laut CEO Elon Musk , in nächster Zukunft ändern. Besonders eine Sache soll daran einen entscheidenden Anteil haben.

Selbstfahrende Autos als Heilsbringer?

Am Donnerstag äußerte sich Musk in einem Gespräch mit Investoren besonders zu den Chancen bei Selbstfahrenden Autos. Wie CNBC berichtet, sagte der ambitionierte Visionär, dass das Autonome Fahren Tesla zu einem Börsenwert von 500 Milliarden US-Dollar verhelfen soll. Der US-Nachrichtensender beruft sich dabei auf die Aussagen von anwesenden Investoren.

Musk betont, dass Tesla gegenüber anderen Herstellern einen entscheidenden Vorteil beim Autonomen Fahren habe: Schließlich seien bereits hunderttausende Teslas auf den Straßen unterwegs, welche durch ein Softwareupdate zu Selbstfahrenden Fahrzeugen werden können. Außerdem könne das Update "Over-the-air" eingespielt werden, die Besitzer müssten also noch nicht einmal einen Tesla-Techniker oder eine Werkstatt dazu bemühen. Die bereits ausgelieferten Fahrzeuge helfen den Aussagen zufolge außerdem dabei, die Systeme weiter zu entwickeln. Denn viele Teslas sammeln Daten und senden diese an den Konzern aus Palo Alto.

Ein Tesla als Wertanlage?

Außerdem betonte der Milliardär den Anlegern zufolge, dass auch für Kunden ein Tesla einen großen Vorteil habe: Anders als andere Pkw steige ein Tesla im Wert. Durch die ständige Software-Aktualisierung könne ein Tesla in nur drei Jahren zwischen 150.000 und 250.000 US-Dollar wert sein. Sobald der Autopilot bzw. Autonomes Fahren mit einem Tesla vollständig möglich sei, solle ein Tesla sogar noch weiter an Wert zulegen, so Musk.

Ob man solchen Aussagen Glauben schenken darf, sei dahin gestellt. Schließlich zeigen sich auch viele Analysten wenig überzeugt von Musks bisherigen Versprechen. So kritisierte Strategic Wealth Partners-Gründer Mark Trepper erst kürzlich: "Ich will Taten sehen und die bekommt man bei Tesla nicht".

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Phil Stafford / Shutterstock.com