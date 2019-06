Apple-Aktie: Was passiert mit unserer Musik, wenn iTunes für Mac wegfällt?

iTunes soll in Zukunft von drei neuen, einzelnen Apps ersetzt werden. Apple -Fans können dann zwischen Apple Music, Apple Podcast und Apple TV wechseln, anstatt wie zuvor alles über eine App zu verdienen - iTunes galt lange als überladen, das soll sich nun ändern.

Musik verschwindet nicht

Sobald Apple die 18 Jahre alte Software abschaltet, müssen die Nutzer nicht auf ihre Inhalte verzichten. Wenn die Umstellung auf das neueste Mac-Betriebssystem (macOS Catalina) erfolgt, können Mac-Besitzer zukünftig Apple Music, Apple Podcast und Apple TV nutzen. Die iTunes-Inhalte werden im Zuge der Umstellung nicht einfach verschwinden. "Die Nutzer haben Zugriff auf ihre gesamte Musikbibliothek, unabhängig davon, ob sie die Songs heruntergeladen, gekauft oder von einer CD geholt haben", verlautet eine offizielle Mitteilung. So sollen in der Bibliothek befindlich Inhalte automatisch in die neuen Apps migriert werden. Für Windows-Nutzer wird sich offenbar zunächst nichts ändern - die neuen Apps werden nicht für Windows-Rechner verfügbar sein.

Wer seine digitalen Dateien sichern möchte, kann diese lokal speichern und beispielsweise auf einer externen Festplatte lagern oder diese in einem Cloud-Dienst verwahren, wird in einem Bericht des US-Senders CNBC vorgeschlagen. Und wer noch eine Geschenkkarte, die ein Guthaben für den iTunes-Store bereithält, übrig hat: Diese verlieren ihre Gültigkeit anscheinend ebenfalls nicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Apple Inc, LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images