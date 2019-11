comdirect rät nur kurzfristig orientierten Anlegern zur Commerzbank-Offerte - Commerzbank-Aktie verliert

Die von der Commerzbank gebotene Summe von 11,44 Euro je Aktie sei jedenfalls angemessen, teilte die comdirect am Mittwoch in Quickborn bei Hamburg mit. Kurzfristig orientierten Aktionären rät das Institut daher, die Offerte der Mehrheitseignerin aus Frankfurt anzunehmen.

Für langfristig interessierte Anteilseigner hat die comdirect hingegen keine Empfehlung parat. Man könne auf Grundlage des Angebots nicht beurteilen, was die Komplettübernahme durch die Commerzbank für die Ausrichtung der comdirect bedeuten werde, schrieb sie zur Begründung. Es fehlten genauere Aussagen zu Strategiefeldern und erwarteten Synergien. Es fehlten auch Zusagen für den Erhalt von Standorten und Strukturen der in Quickborn (Schleswig-Holstein) beheimateten Online-Bank.

Es sei zu bedauern, dass die Commerzbank bisher keine Zusagen für den Erhalt bestimmter Standorte und Strukturen der Comdirect gemacht habe, so die comdirect. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen aber die Absicht, gemeinsam noch vor Wirksamwerden der geplanten Verschmelzung ein Integrationskonzept einschließlich der damit verbundenen Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach Wirksamwerden der Verschmelzung zu erarbeiten.

Der Commerzbank gehören bereits 82 Prozent der comdirect-Aktien. Nach einer Komplettübernahme wollen die Frankfurter das Institut mit dem Konzern verschmelzen und die bisherige Zwei-Marken-Strategie beenden. Das Übernahmeangebot an die übrigen comdirect-Aktionäre gilt noch bis 6. Dezember.

Morgan Stanley belässt Commerzbank auf 'Underweight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Commerzbank nach einer Stellungnahme von comdirect zum Übernahmeangebot für die Online-Bank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,90 Euro belassen. Die Stellungnahme deute darauf hin, dass die Fusion nach wie vor auf einem guten Weg sei, schrieb Analystin Izabel Dobreva in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sieht sich die Expertin auch in ihrer Auffassung gestärkt, dass die geplanten Synergien sich kaum vor 2021 realisieren lassen dürften.

Die Commerzbank-Aktie verliert am Mittwochmittag im XETRA-Handel 6,03 Prozent auf 5,33 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019

