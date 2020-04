BVB-Aktie legt zu: Chancen auf Meunier-Transfer anscheinend gestiegen - Wohl keine Dividende

Demnach wird der im Sommer auslaufende Vertrag des 28 Jahre alten Außenverteidigers in Paris nicht verlängert. Damit könnte Meunier das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel ablösefrei verlassen.

Meunier wäre neben Axel Witsel und Thorg BVB-Kader. Er könnte Achraf Hakimi ersetzen, der nach dem Ende seiner zweijährigen Leihe vor der Rückkehr zu Real Madrid steht. Hakimi hat nach eigenem Bekunden bisher jedoch weder mit seinem aktuellen Club noch mit dem spanischen Rekordmeister über seine Zukunft gesprochen. "Im Juni werde ich eine Entscheidung treffen müssen und ich hoffe, dass das dann ein großer Schritt in meiner Karriere sein wird", sagte der in Madrid geborene marokkanische Nationalspieler zu Ostern dem spanischen Radiosender "Cadena Ser".

Meunier hatte unlängst noch einen Verbleib in Paris favorisiert. Doch diese Pläne scheinen nun hinfällig zu sein. Neben dem BVB werden auch die englischen Clubs Tottenham Hotspur und Manchester United sowie Inter Mailand als Interessenten gehandelt.

Den anhaltenden Wechsel-Rummel um seine Person kommentierte Meunier unlängst genervt: "Ich verstehe nicht alles von dem, was über mich in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Dortmund kursiert: Ich habe so viele Artikel gesehen, die mich mit Tottenham oder Inter in Verbindung bringen. Ich verstehe diesen Wahnsinn nicht", wurde der Rechtsverteidiger bei "Sportbuzzer" zitiert.

'Kicker': Keine Dividende für BVB-Aktionäre bei Corona-Minus

Die Aktionäre von Borussia Dortmund können nach Einschätzung des Fußball-Fachmagazins "Kicker" in diesem Geschäftsjahr nicht mit einer Dividende rechnen. Anders als in den vergangenen Jahren, als der an der Börse notierte Fußball-Bundesligist einen Gewinnanteil an seine Anteilseigner weiterreichte, drohe in der Saison 2019/20 ein Minus.

So bezifferte der Tabellenzweite allein die Einnahmeverluste im Ticketing für diese Saison durch voraussichtlich fünf Heimspiele ohne Zuschauer gegen Schalke, Bayern, Hertha, Mainz und Hoffenheim auf bis zu 15 Millionen Euro. Angesichts dieser Perspektive hatte der Revierclub am 16. März seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Juni zurückgezogen. Ursprünglich wurde ein Jahresergebnis im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich angestrebt. Eine neue Prognose gab die Borussia nicht ab.

Bei weiteren Geisterspielen bis Weihnachten drohen Mindereinnahmen von insgesamt 50 Millionen Euro, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Ende März der "Bild am Sonntag" verriet.

Aktuell steigt der BVB-Kurs via Frankfurt um 4,76 Prozent auf 6,50 Euro. Der XETRA-Handel unterliegt aktuell einer technischen Störung.

