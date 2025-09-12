Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Montagabend leichter

Kellanova (ex Kelloggs) im Blick

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 79,07 USD abwärts.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 79,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 78,99 USD. Bei 79,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belief sich zuletzt auf 191.422 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Mit einem Zuwachs von 5,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 USD aus.

Am 31.07.2025 lud Kellanova (ex Kelloggs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,34 Prozent gesteigert.

Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kellanova (ex Kelloggs) möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,64 USD je Aktie.

