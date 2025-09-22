Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Freitagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 77,20 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 77,20 USD zu. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,20 USD aus. Bei 77,17 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 45.099 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 7,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2025 (76,48 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,20 Mrd. USD – ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kellanova (ex Kelloggs) möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,64 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.

