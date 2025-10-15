Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) fällt am Abend

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 82,84 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 82,84 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,79 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 193.627 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 0,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,48 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,68 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Kellanova (ex Kelloggs) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) einen Umsatz von 3,19 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

