Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend nahezu unverändert
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 83,01 USD.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 83,01 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 83,05 USD. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,95 USD nach. Bei 83,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 178.967 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 0,23 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,48 USD am 25.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.
Zuletzt erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 USD aus.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,19 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kellanova (ex Kelloggs) wird am 30.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
In der Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
