Aktie im Blick

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend nahezu unverändert

23.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 83,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
70,94 EUR -0,08 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 83,01 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 83,05 USD. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,95 USD nach. Bei 83,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 178.967 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 0,23 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,48 USD am 25.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Zuletzt erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,19 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kellanova (ex Kelloggs) wird am 30.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

In eigener Sache

Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

