Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 83,10 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 83,10 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 15:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,12 USD. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,02 USD nach. Mit einem Wert von 83,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125.784 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 83,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Kursplus von 0,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2025 (76,48 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Verlust von 7,96 Prozent wieder erreichen.

Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) einen Umsatz von 3,19 Mrd. USD eingefahren.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn in Höhe von 3,63 USD je Aktie aus.

