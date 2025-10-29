Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochabend kaum verändert

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Kaum Ausschläge verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 83,03 USD.

Mit einem Kurs von 83,03 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel um 20:06 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie sogar auf 83,11 USD. Im Tief verlor die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 82,96 USD. Bei 82,96 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 246.640 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 83,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie somit 0,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2025 (76,48 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 8,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Kellanova (ex Kelloggs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf