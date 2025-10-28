DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.953 -1,0%
Notierung im Fokus

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Dienstagabend kaum verändert

28.10.25 20:23 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 83,10 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 83,10 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,12 USD. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,06 USD. Bei 83,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 151.904 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2025 (76,48 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Kellanova (ex Kelloggs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,63 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

