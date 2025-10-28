Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,12 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 15:46 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 83,12 USD. Bei 83,12 USD markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,06 USD. Bei 83,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.178 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Gewinne von 0,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,48 USD. Abschläge von 7,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 3,20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs).

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) ein EPS in Höhe von 3,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

