Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 83,07 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 83,07 USD. Kurzfristig markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 82,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 82,96 USD. Bisher wurden via New York 110.438 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,16 Prozent. Bei einem Wert von 76,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 8,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Kellanova (ex Kelloggs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,34 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

