Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark steigt am Abend

11.09.25 20:24 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark steigt am Abend

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 129,61 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 129,61 USD zu. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 129,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 128,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 138.572 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Bei 150,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 16,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 124,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 4,24 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD im Vergleich zu 5,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,52 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
