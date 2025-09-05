Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark steigt am Abend

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 129,61 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 129,61 USD zu. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 129,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 128,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 138.572 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Bei 150,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 16,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 124,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 4,24 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD im Vergleich zu 5,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,52 USD im Jahr 2025 aus.

