Notierung im Blick

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag höher

30.10.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,2 Prozent auf 121,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
105,04 EUR 3,34 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 121,57 USD. Bei 123,05 USD erreichte die Kimberly-Clark-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,92 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 296.334 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 116,31 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 4,32 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 4,88 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,44 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
