Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Abend mit Einbußen

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 117,45 USD nach.

Um 20:07 Uhr rutschte die Kimberly-Clark-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 117,45 USD ab. Die Kimberly-Clark-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 117,36 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 119,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 476.878 Kimberly-Clark-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 117,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.

Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 2,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,44 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

