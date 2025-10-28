Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark gewinnt am Abend an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Kimberly-Clark. Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 121,64 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 121,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 120,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 497.400 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 117,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,41 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,02 USD ausgeschüttet werden.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 2,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD im Vergleich zu 4,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
