Aktie im Blick

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

28.10.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 121,53 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
103,06 EUR 0,92 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Kimberly-Clark konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 121,53 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,56 USD. Mit einem Wert von 120,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 143.510 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 150,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 23,72 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 117,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 4,88 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 2,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,93 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 4,95 Mrd. USD umgesetzt.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,44 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

