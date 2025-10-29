Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 118,76 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Kimberly-Clark-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 118,76 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,64 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 119,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 117.524 Stück.

Bei einem Wert von 150,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 21,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 1,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 2,69 USD je Aktie verdient. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,44 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

