DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.965 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,19 +1,1%Gold3.995 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA adidas A1EWWW Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Beyond Meat A2N7XQ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven? ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktienentwicklung

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

29.10.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 118,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
101,70 EUR -1,36 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Kimberly-Clark-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 118,76 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,64 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 119,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 117.524 Stück.

Bei einem Wert von 150,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 21,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 1,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 2,69 USD je Aktie verdient. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,44 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

In eigener Sache

Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kimberly-Clark

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kimberly-Clark

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kimberly-Clark Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen