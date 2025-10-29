Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 118,76 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr rutschte die Kimberly-Clark-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 118,76 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,64 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 119,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 117.524 Stück.
Bei einem Wert von 150,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 21,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 1,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.
Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 2,69 USD je Aktie verdient. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,44 USD je Kimberly-Clark-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen
Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus
Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich
Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kimberly-Clark
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kimberly-Clark
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2015
|Kimberly-Clark Overweight
|Barclays Capital
|02.04.2015
|Kimberly-Clark Market Perform
|BMO Capital Markets
|02.01.2015
|Kimberly-Clark Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight (Update)
|Barclays Capital
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight
|Barclays Capital
|16.07.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|28.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|15.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kimberly-Clark Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen