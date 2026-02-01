DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 +0,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.555 -0,2%Euro1,1858 +0,4%Öl67,31 -1,2%Gold5.014 +1,1%
Kind bei russischen Angriffen auf Ukraine getötet

09.02.26 07:34 Uhr

CHARKIW/DNIPRO (dpa-AFX) - Neuerliche russische Angriffe in der Nacht haben in der ostukrainischen Region Charkiw Tote und Verletzte gefordert. Bei einer Drohnenattacke auf ein Wohnviertel der grenznahen Kleinstadt Bohoduchiw sei ein Haus vollständig zerstört worden, teilte der ukrainische Katastrophenschutz bei Telegram mit. "Aus den Trümmern wurden zwei Leichen geborgen: die einer Frau und eines zehnjährigen Jungen." Außerdem seien drei weitere Personen verletzt worden.

Auch in der Industrieregion Dnipropetrowsk gab es nach Behördenangaben mehrere Verletzte. "Durch einen Drohnenangriff auf Schachtarske im Landkreis Synelnykowe kamen neun Menschen zu Schaden

- darunter ein 13-jähriges Mädchen", schrieb Militärgouverneur

Olexander Hanscha. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eins der Opfer, eine 57-jährige Frau, sei in kritischem Zustand, die übrigen hätten mittelschwere Verletzungen erlitten.

Russland führt seit vier Jahren Krieg in der Ukraine. Dabei beschießt das russische Militär auch systematisch das Hinterland des Nachbarstaats. Zivilisten leiden schwer unter der Taktik. Neben Tod und Verstümmelung drohen ihnen auch die Zerstörung ihres Eigentums oder durch den gezielten Beschuss von Energieanlagen der Verlust der Wärme-, Strom- und Wasserversorgung. Russland hat angesichts der aktuellen Frosttemperaturen den Beschuss dieser Infrastruktur jüngst verstärkt./bal/DP/mis