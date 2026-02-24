King Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
25.02.26 06:35 Uhr
King Resources hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 0,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
