DAX23.714 ±0,0%ESt505.394 +0,1%Top 10 Crypto16,28 +1,1%Dow46.033 -0,2%Nas22.089 +0,2%Bitcoin98.204 -0,2%Euro1,1724 -0,1%Öl67,45 +1,7%Gold3.652 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Klarna A414N7 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie im Plus: EU stellt Verfahren nach Zugeständnissen ein Microsoft-Aktie im Plus: EU stellt Verfahren nach Zugeständnissen ein
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

Koalition entschärft Streit um EU-Klimaziel

12.09.25 15:40 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Bundesregierung hat einen aufkeimenden Konflikt zum EU-Klimaziel für 2040 entschärft. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) besteht nicht mehr darauf, dass die EU-Umweltminister das Ziel noch in diesem Monat festlegen. Der genaue Zeitplan sei Sache der dänischen Ratspräsidentschaft, erklärte sein Ministerium.

Wer­bung

"Der informelle Europäische Rat am 1. Oktober bietet da Chancen, um politisch über die aktuelle Klimapolitik zu reden. Klar ist, dass die Entscheidung über das neue Klimaziel dann beim Rat der Umweltminister und beim Europäischen Parlament liegt", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums. Zuerst hatte das "Handelsblatt" berichtet.

Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, den Treibhausgas-Ausstoß bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Das Ziel deckt sich weitgehend mit den deutschen Klimaschutz-Plänen und steht auch nicht in Konflikt mit dem Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot.

Schneider hatte der Union allerdings vorgeworfen, das Verfahren nicht rasch genug voranzutreiben. Unionspolitiker hatten dagegen darauf gedrungen, Deutschland müsse sich zunächst mit Frankreich einig werden, das Vorbehalte hat gegen den 2040-Vorschlag. Im Raum stand, das Thema auf den EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Oktober zu schieben. Das bedeutet allerdings, dass die EU eine bereits verlängerte Deadline für den Beschluss ihres Ziels reißen wird./tam/DP/nas