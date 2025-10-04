DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.292 +0,2%Euro1,1728 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
VET-Investition

So viel hätten Anleger an einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verdient

04.10.25 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger an einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verdient | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in VeChain verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0233 USD -0,0004 USD -1,89%
Charts|News

Am 03.10.2024 lag der Kurs von VeChain bei 0,022114 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in VET investiert worden wären, hätte man nun 452.209,59 VeChain im Depot. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,023731 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.731,27 USD wert. Mit einer Performance von +7,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bei 0,019283 USD erreichte der Coin am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com