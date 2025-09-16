DAX23.823 +0,5%ESt505.442 +1,0%Top 10 Crypto16,13 -1,7%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.707 -0,7%Euro1,1766 +0,3%Öl67,14 +0,4%Gold3.643 ±-0,0%
Kocher: EZB-Zinssenkungszyklus beendet oder kurz vor Ende - Zeitung

15.09.25 14:11 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) kann ihren Leitzins nach Aussage des neuen österreichischen EZB-Ratsmitglieds Martin Kocher bei 2,00 Prozent belassen. "Vorerst ist der Zinszyklus beendet, oder er befindet sich kurz vor dem Ende", sagte er der Financial Times. Ohne Veränderungen bei den Daten dürften die Argumente, die in der jüngsten Ratssitzung zu einer Bestätigung des Zinsniveaus führten, bis zum gewissen Grade auch bei der nächsten Sitzung gelten.

Kocher ist seit Monatsbeginn Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und als solcher Nachfolger von Robert Holzmann im EZB-Rat, wo dieser als "Super-Falke" auftrat. Auf die Frage, wo er selbst sich sehe, sagte Kocher, gegenwärtig sei er eher vorsichtig und rate dazu, mit Blick auf die Inflation nicht zu viele Risiken einzugehen. "Wenn sich die Daten ändern, wenn sich die Risikoeinschätzungen ändern, dann wird eine Reaktion notwendig. Und das kann in beide Richtungen gehen", sagte er.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 08:12 ET (12:12 GMT)