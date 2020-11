Neues Megaprojekt - was plant Elon Musks The Boring Company in Texas?

Aktien in diesem Artikel Tesla 375,50 EUR

• Austin mit "einer der besten Böden für den Tunnelbau"• The Boring Company sucht Personal in Austin• Autonom fahrende Tesla-Fahrzeuge im Tunnelsystem?

Der als Visionär geltende Unternehmer Elon Musk ist vor allem für sein Engagement an der Spitze des Elektroautoherstellers Tesla sowie des Raumfahrtunternehmens SpaceX bekannt. Nun gerät mit The Boring Company ein weiteres seiner Unternehmen in die Schlagzeilen.

Kommt der Las-Vegas-Loop nach Austin?

In einem Tweet lobte das Unternehmen die Geologie der texanischen Stadt als "einer der besten Böden für den Tunnelbau". Demnach hat The Boring Company eine Vielzahl an Stellenausschreibungen parat, von denen ein großer Teil für den Einsatzort Austin gilt. Das Spektrum auf der offiziellen Website des Unternehmens reicht von Personalbuchhaltern bis hin zu diversen Ingenieursstellen in unterschiedlichen Einsatzbereichen.

Rumor has it that "Austin Chalk" is geologically one of best soils for tunneling. Want to find out? Austin jobs now available.https://t.co/imlQMDfprJ - The Boring Company (@boringcompany) November 9, 2020

Bereits im letzten Jahr fädelte Musks The Boring Company einen Tunnel-Deal mit dem Las Vegas-Convention-Center ein. Der "People Mover" bzw. "Center Loop" soll dabei den Straßenverkehr entlasten und den Verkehr unter die Erde verlagern, indem bis zu 4.400 Personen pro Stunde durch ein unterirdisches Tunnelsystem in zwei Tunnelstrecken zwischen den Ausstellungshallen und Parkplätzen befördert werden. Die Beförderung soll in den Tesla-Fahrzeugen der Modelle S, 3 und X - vollkommen autonom - erfolgen.

Das könnte Tesla damit zu tun haben

Bislang sind laut dem Informationsportal "Electrek" nähere Informationen und Details des Projektes in Austin nicht bekannt. Doch dass die Wahl von Elon Musks The Boring Company bezüglich des nächsten Projektes ausgerechnet auf das texanische Austin fiel, ist für das Techmagazin "TheVerge" keine Überraschung. Erst im Juli 2020 verkündete Elon Musk, dass Tesla unter anderem den in der Pipeline stehenden Cybertruck in einer geplanten neuen Produktionsstätte in Austin produzieren lassen möchte. Dabei bezeichnete er die entstehende Fabrik als ein "ökologisches Paradies". Zumal Elon Musk laut "Electrek" bereits in der Vergangenheit in den Raum warf, etwaige Tunnelsysteme von The Boring Company an Standorten zu errichten, wo Tesla Produktionsstätten unterhält.

"Electrek" vermutet, dass das Tunnelbauprojekt der Boring Company und die geplante Gigafactory von Tesla in Texas in unmittelbarem Zusammenhang zueinander stehen. Demnach nutzt Elon Musk die hiesige Erbauung der Gigafactory für den Bau des Tunnels, um anschließend das Tunnelsystem nach und nach auf das gesamte Stadtgebiet von Austin auszuweiten. Ähnlich wie es The Boring Company bei ihrem Tunnelbauprojekt in Las Vegas handhabt.

Offizielle Stellungnahmen bleiben aus

Eine offizielle Verbindung zwischen dem Tunnelbauprojekt und der Gigafactory von Tesla wurde aber bisher offiziell nicht bestätigt. Ebenso ist es bislang nicht bekannt, ob sich Elon Musk bzw. The Boring Company in offiziellen Verhandlungen oder Gesprächen mit den ansässigen Behörden bezüglich des Tunnelbauprojektes befindet.

Bildquellen: Chris Saucedo/Getty Images for SXSW, Tesla Motors

Philipp Beißwanger / Redaktion finanzen.net