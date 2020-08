DAX verbucht am Montag Gewinne

Der DAX eröffnete die Sitzung am Montag 0,54 Prozent fester bei 13.103,93 Punkten. Derzeit beläuft sich sein Plus auf 0,69 Prozent bei 13.122,54 Zählern.

Konjunkturoptimismus hat dem deutschen Aktienmarkt am Montag geholfen. Marktbeobachter verwiesen auf gute Wirtschaftsdaten aus China. Gleichzeitig verloren sie aber auch den weiter starken Euro nicht aus dem Blick, worunter die Exporte aus dem Euroraum leiden können. Am vergangenen Donnerstag und Freitag war der DAX nach einer starken ersten Wochenhälfte etwas zurück gefallen. Nun sichert er wieder die Marke von 13.000 Punkten.

Laut Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Oanda helfen gute Wirtschaftsdaten aus China. Ein Stimmungsbarometer für den Dienstleistungssektor stieg dort auf ein Hoch seit Anfang 2018. In der Industrie ließ die Stimmung zwar etwas nach, die Komponente der Neuaufträge liefert laut Innes aber ein Zeichen für eine anhaltende wirtschaftliche Erholung.

Gleichwohl bleibe der Markt kurzfristig hochsensibel und anfällig für unerwartete und negative Meldungen, warnte der charttechnische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Morgenkommentar.

Insgesamt dürfte der Montag ein eher ruhiger Börsentag bleiben, auch weil am wichtigen Finanzplatz in London wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird - und so dem Markt einige Investoren fernbleiben dürften.

